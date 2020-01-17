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17 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerimiz şehit oldu

17 Ocak 2020, Cuma
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından, şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay mesajında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

AA

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