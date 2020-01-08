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9 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden acı haber!

08 Ocak 2020, Çarşamba 17:00
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

Şehitlerimizi ebediyete uğurladık

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yanık 

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine verildi.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yanık'ın bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Astsubay Çavuş Köse ve Uzman Onbaşı Karakoç

Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) Mersin'deki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

Evli olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesinin, bugün kentte düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

Şehit annesinden Türkçe ve Kürtçe ağıt

Şehit Karakoç'un Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi'nde kardeşlerinin kaldığı eve, askeri erkanın şehadet haberini vermesinin ardından taziye çadırı kurulup, sokağa ve apartmanlara Türk bayrakları asıldı.

Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döken şehit annesi Fatma Karakoç'u yakınları teskin etti.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin naaşı, bugün Yenişehir ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut

Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut’un Mardin'deki ailesine de şahadet haberi verildi.

Evli olduğu öğrenilen Akbulut'un cenazesinin, Ortaçarşı Mahallesi'nde bulunan Ebu Zeyt Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından Kıble Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin cenazeleri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. 

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. 

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçak ve helikopterlere konuldu.

Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'e, Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) cenazesi Gaziantep'e, Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) cenazesi ise Mersin'e gönderildi.

"Düşmanı güldürmeyeceğim oğlumu ayakta karşılayacağım"

Törene katılan şehit Erol Yanık'ın bir silah arkadaşının "Oğlunuz arkadaşlarının canını kurtardı." demesi üzerine anne Halime Yanık, gözyaşı dökerek, "Benim merhametli oğlum, hepiniz benim oğlumsunuz. Allah'ım taş değdirmesin. Benim canım yandı başka anaların canı yanmasın. Ben dimdik ayaktayım, ben şehit anasıyım, anaların anasıyım. Düşmanı güldürmeyeceğim oğlumu ayakta karşılayacağım." dedi. 

Şehit Yanık'ın nişanlısı Melek Şanlı ise cenazelerin taşındığı sırada bir askerin elinde bulunan nişanlısının fotoğrafını alarak taşıdı.

Şehitlerden Akbulut ve Köse'nin evli, Karakoç ile Yanık'ın nişanlı olduğu öğrenildi.

Törene, şehit aileleri ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

AA

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