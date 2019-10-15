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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Barış Pınarı Harekatı 7. gününde

15 Ekim 2019, Salı 14:39
Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 7. gününde devam ediyor.

Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn ve 5. gününde teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçelerinin kırsalında operasyonlar sürüyor.

İlçe merkezleriyle M4 otoyolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.

Harekatta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve SMO kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.

YPG/PKK'dan onlarca köy kurtarıldı

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

SMO güçleri, kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamak için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor.

Tel Abyad ve Rasulayn'daki durum

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı Ocak 2013'te, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad'ı ise Haziran 2015'te işgal etmişti.

Sınırdaki bu yerleşimlerden Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan örgüt, buralarda yaşayan Arap ve Türkmen halkı tehcir etmiş, özel mülklerine el koymuş ve safına katılmaya zorlamıştı.

Hristiyan nüfusu da aynı uygulamaya tabi tutan terör örgütü, vergi adı altında haraç toplamış, okul müfredatlarına müdahale etmiş, uymayan okulları ise kapatmıştı.

YPG/PKK, her iki ilçede de kendisine muhalif Kürtleri bastırmış, siyasi partilerine mühür vurmuştu.

AA

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