Barış umudu yarım kaldı

Berlin’deki Libya Konferansı katılımcıları sonuçtan pek umutlu değil. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Hâlâ yapılacak çok iş var. Libya, karmaşık bir çatışma alanı” dedi.

Berlin’de Pazar günü düzenlenen Libya Konferansı’nın katılımcılarından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin’den ayrılmadan önce konferansta elde edilen sonuçları değerlendirdi. Konferansın iç savaşın devam ettiği Libya’da gelecekte daha az şiddet yaşanacağını gösterdiğini söyleyen Pompeo, ateşkes sağlanması yönünde ilerleme kaydedildiğini, ancak ülkedeki durumun iyi ve etkin bir şekilde nasıl gözleneceği de dahil olmak üzere hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu dile getirdi. DW’deki habere göre “Hâlâ yapılacak çok iş var. Libya, karmaşık bir çatışma alanı” diyen Pompeo, Libya Konferansı’nın en azından gelecekte daha az silah sisteminin ve daha az silahlı birliğin ülkeye ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti. Pompeo, konferans katılımcılarının siyasi çözüme ulaşılması isteğini gösterdiklerine de dikkat çekti.

Diyalog sağlanamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konferans sonuçlarına ilişkin umutlu konuşmadı. Libya’daki çatışma tarafları arasında “ciddi” bir diyaloğun sağlanamadığını belirten Lavrov, “Taraflar arasında ciddi ve kalıcı bir diyaloğu sağlamayı henüz başaramadığımız açık” şeklinde konuştu. Berlin’den ayrılmadan önce konferans sonuçlarını değerlendiren Lavrov, tarafların en azından ileriye doğru “küçük bir adım” attığını ve konferansın bu nedenle “çok faydalı” olduğunu belirtti. Katılımcı ülkelerden biri olan Türkiye’den konferansa ilgili ilk değerlendirme Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. “Berlin Zirvesi’nin Libya’daki çatışmaların durması ve siyasi çözümün önemli bir fırsatı” olduğunu ifade eden Kalın, Türkiye’nin “vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl çözüm politikasını” sürdüreceğini ifade etti.

İç savaşı önlemeliyiz

Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin’de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Guterres, “Burada aciliyet gerektiren bir husus için topladık. Libya’da kötüye gidiş sarmalının önüne geçmemiz lazım.” diye konuştu. Guterres, Libya’da askeri çözümün mümkün olmadığının altını bir kez daha çizerek, “Libya’da tüm ülkeyi saracak bir iç savaşı engellemek için şimdi acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz.” vurgusunu yaptı. Guterres, bugün, Libya halkının ihtiyaç duyduğu barışçıl çözümün sağlanması için bir araya gelindiğini belirterek, “Çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan herkese, ‘çatışmaların durdurulmasını desteklemek ve silahları susturmak için her şeyi yapma’ çağrımızı tekrarlıyoruz.” diye konuştu. Guterres, Libya’da tarafları, Libya liderliğindeki ve Libya’ya ait kapsayıcı bir süreçte siyasi, ekonomik ve askeri konularda iyi niyetle diyalog kurmaya çağırdı.