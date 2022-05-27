Basın kartı gaspına hukuk tokadı

GENEL YAYIN YÖNETMENİMİZ KÂZIM GÜLEÇYÜZ’ÜN AÇTIĞI DAVADA ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ “BASIN KARTININ VERİLMEMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİL” KARARI VERDİ.

UZUN SÜRE GEÇTİĞİ HALDE...

“Davalı idarenin (İletişim Başkanlığı) uzun süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında, gazeteci olarak görev yapan davacının yaptığı kart yenileme başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk yok.” bulunmamaktadır.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL

“İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla memnu haklarının iadesine karar verilen davacının, adlî sicil arşivinden silinme şartları oluşan eski mahkûmiyeti basın kartı almasına engel oluşturamaz. İdarenin red kararının oybirliğiyle iptaline...”

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Basın kartı gasbına hukuk tokadı

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün başvurusu üzerine İletişim Başkanlığı’nın basın kartı ile ilgili tutumunun hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, İletişim Başkanlığı’na açtığı basın kartı davasını kazandı. Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. 6. İdare Mahkemesi, yaşanan sürecin bireyin devlete güven duyabilmesini sağlayan hukuki güvenlik ilkesine ve hukuki belirlilik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın mensuplarına verilen basın kartı, gerekli şartların sağlanmasına rağmen gazetemiz çalışanları ve Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’e verilmiyordu. Güleçyüz durumu Avukat Mustafa Özbek aracılığıyla yargıya taşıdı. Mahkeme konu hakkındaki kararını verdi ve İletişim Başkanlığı’nın süreçle ilgili tutumunun hukuka uygun olmadığını belirtti.

Hukuka uygunluk bulunmamaktadır

Ankara 6. İdare Mahkemesi gerekçeli kararında şu ifadeleri kullandı; “(…)Basın kartının, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olduğu ve basın mensuplarının faaliyetlerini destekleyici ve bazı kolaylıklar sağlayıcı niteliğinin bulunduğu dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmişse de, hem bireylerin tüm eylem ve işlemlerde devlete güven duyabilmesi ilkesini ifade eden hukukî güvenlik ilkesine; hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içerisinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olan hukukî belirlilik ilkesine aykırı olacak şekilde, davalı idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak, aradan uzun bir süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında, gazeteci olarak görev yapan davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Engel oluşturmaz

“Diğer taraftan, davalı idarece ayrıca davacının aldığı bir mahkumiyet hükmü nedeniyle basın kartı taşıyabilme hakkını yitirdiği belirtilmiş ise de, davacının 1999 yılındaki eylemleri nedeniyle 11.03.2002 tarihinde İstanbul 3. Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce mahkûmiyetine karar verildiği, ancak İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27.02.2017 tarih ve 2017/16 D İş sayılı kararıyla memnu haklarının iadesine karar verildiği, davacının adlî sicil kaydındaki mahkûmiyetin üzerinden 5352 sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilen sürelerin geçtiği, dolayısıyla arşivden silinme şartları oluşan bu mahkûmiyetin basın kartı alınmasına engel oluşturamayacağı açıktır.” “Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline” karar veren mahkeme, yargılama masraflarıyla vekâlet ve artan posta ücretlerinin de davalı idareden alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

Seyhan Şentürk - İstanbul