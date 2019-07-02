Basın kartları bekleniyor

Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmasının ardından dağıtımı durdurulan “sarı” basın kartları, gazetecilere verilmeye başlandı.

Gerçek Gündem’in haberine göre, gazetecilerin uzun zamandır beklediği basın kartları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı. Yeni basın kartları, önce yabancı basın mensuplarına ardından basın kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine verildi. Diğer basın mensuplarına bu ay içinde verilmesi beklenen basın kartlarının rengi de değişti. Turkuaz ve pembe rengin kullanıldığı yeni basın kartının rengi konusunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un, “Sorumluluk bende. Sarı renk gibi bu renk de kabul görecektir” dediği öğrenildi. Eski basın kartının arka fonunda dünya silueti varken yeni basın kartında iletişim başkanlığı yazısı kullanılıyor.

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.