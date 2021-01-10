Basında ayrımcılık bitsin

Bir Çalışan Gazeteciler Günü daha basına ayrımcı uygulama ve baskıların sürdüğü bir ortamda idrak ediliyor.

RESMî İLAN, BASIN KARTI VE GRİ PASAPORT AYRIMCILIĞI

2021’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde de basına baskılar artarak devam ediyor; birçok gazeteci haber ve yazılarından dolayı yargılanıp ceza alıyor ve tutuklanıyor; resmî ilan, basın kartı ve gri pasaporttaki hukuksuz, keyfî ve ayrımcı uygulamalara hâlâ son verilmiş değil; muhalif kanallara ağır cezalar yağdırılıyor.

YANDAŞA DESTEK, MUHALİF GÖRDÜĞÜNE BASKI

İktidarın kendisine bağladığı medyayı her türlü imkânla desteklerken, muhalif gördüğü ve biat ettiremediği basına yönelik baskıcı ve ayrımcı uygulamaları ağırlaştırarak devam ettirmesi, Türkiye’yi demokratik hukuk devletinin temel değerlerinden daha da uzaklaştırıyor.