Basının yüzde 90’ı iktidar kontrolünde

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye’de medyanın yüzde 90’ının hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumunu sayılarla anlatan bir açıklama yaptı. RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’nun gelecek haftaki duruşması öncesinde Türkiye’deki basının durumuna dikkat çeken örgüt Türkiye’de medyanın yüzde 90’ının hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu ifade etti. Açıklamada 2020 yılında 1358 online haber ya da linkin “mahkeme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ya da hükümete yakın iş insanları, siyasetçiler” tarafından silindiği belirtildi. Son dört buçuk yılda Türkiye’de 3 bin 436 gazetecinin işinden olduğu bilgisi verilirken sadece geçen yıl bu sayının 215 olduğu ifade edildi. Basın İlan Kurumu’ndan muhalif çizgideki gazetelere 2020 yılında 276 gün boyunca ilan verilmediği ve böylece bu gazetelerin önemli bir gelir kaynağından oldukları belirtildi.

İlân kesme gerekçesini açıklayın

CHP Muğla Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, demokrasinin temel kurallarından birisinin halkın doğru haber alma hakkı olduğunu belirterek, “Ancak AKP, gerçekleri gizlemek adına halkın bu hakkını elinden almaya çalışarak demokrasimize darbe vuruyor. Gazete, televizyon, radyo gibi medya kuruluşlarının sürekli cezalarla susturulmaya çalışılması bunun açık bir göstergesidir” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, 24 Haziran 2018 tarihinden bu yana Basın İlan Kurumu’nun kaç gazeteye ilân kesme cezası uyguladığını, gazetelere uygulanan cezaî yaptırımların gerekçelerinin neler olduğunu ve Cumhurbaşkanı’nı eleştiren, ülkenin gerçeği olan açlık, yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk gibi haberler nedeniyle gazetelere yönelik cezalar kesildiği iddialarını içeren sorular yönelttiğini belirten Erbay, soru önergesine verilen cevabın devlet ciddiyetinden uzak, yüzeysel, sordukları sorularla alâkasız bir cevap olduğunu ifade etti.

Muhalif basın sindirilmek isteniyor

Verilen cevapta resmî ilânların, hangi görüş ve düşüncede olduğuna bakılmaksızın verildiği ve gazetelerin mevzuat hükümlerini ihlal eden gazetelere ceza kesildiğinin yer aldığını açıklayan Erbay şunları söyledi: “Basın İlan Kurumu, resmî ilân ve reklâmların gazetelerde âdil bir paylaşım esasına göre yayınlanması amacıyla 1961 yılında kurulmuştur. Bu kurum yıllarca bu görevini yerine getirmiştir. Ancak AKP iktidarıyla birlikte bu kurum işlevini kaybetmiş ve özellikle son yıllarda adeta AKP’nin sansür kurulu, basın üzerindeki baskı aracı gibi çalışmaya başlamıştır. Her ne kadar sayın Oktay’ın verdiği cevapta görüş ve düşünce ayrımı yapılmadan ilânların verildiği söylense de bu doğru değildir. Eğer doğru olsaydı ‘Hangi gazetelere, hangi gerekçelerle ilan kesme cezası verilmiştir?’ sorumuza kaçamak cevap verilmezdi. Muhalif basın sindirilmek isteniyor.”