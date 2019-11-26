'Başkanlık sistemi çare olmadı'

AK Parti'den bakanlık ve milletvekillikleri yapan Ali Babacan, partiden istifa etmesinin ardından ilk kez televizyona çıktı. Babacan, ülkenin karanlık bir tünele girdiğini ifade etti. Çalışma arkadaşlarının içinde AK Partililerin çoğunlukta olmadığını belirten Babacan, "AK Parti gittikçe erozyona uğruyor" dedi.

Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlıyor.

AK Parti’nin kuruluşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Babacan, partisinden istifa etmesi konusunda 2011 yılından itibaren yaşanan olumsuzlukları işaret etti. Babacan, olumsuzlukların giderilmesi için 2013 yılından 2019’a kadar uğraştıklarını ancak başarılı olamayınca istifa ettiğini belirtti.

'Ülke karanlık bir tünele girdi'

Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini belirten Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin partiden ayrılmasını istemediğini de açıkladı. Babacan daha önce atacakları bir ayrılık adımının mevcut düzeni olumsuz etkileyeceği korkusuyla bundan kaçındıklarını ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili kendini büyük bir vebal altında hissettiğini söyleyen Babacan, gelinen noktada partiden ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

'Başkanlık sistemi sonrası ekonomik kriz çıktı'

Başkanlık sistemi konusunda kendisini geri çektiği ve yeni sisteme inanmadığı şeklindeki eleştirilere Babacan, başlangıçta başkanlık sistemiyle ilgili kısa bir test süreci olduğu ve yeni sisteme geçtikten iki ay sonra Türkiye’de büyük bir ekonomik krizinin gözlemlendiği yanıtını verdi.

Başkanlık sistemiyle ilgili birçok argümanın karşılıksız kaldığını söyleyen Babacan, yeni ekonomi programlarını değerlendirirken bu programların bir karşılığının olmadığını bunlara güven duyulmadığını söyledi.

Son 4 yılın insanları dinlemek için iyi bir fırsat olduğunu belirten Ali Babacan, Türkiye ile ilgili iyi bir strateji belirleme konusunda çalıştığını açıkladı.

Abdullah Gül'ün desteği

Abdullah Gül konusunda da açıklamalarda bulunan Ali Babacan, Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kanunlara pek çok konuda müdahale ettiğini söylerken kendi kaygılarıyla Abdullah Gül’ün kaygılarının aynı olduğunu ifade etti.

Gül’ün aktif siyaseti bıraktığını hatırlatan Babacan, Gül’ün kendi çalışmalarına katkı sağladığını belirtti ve eski cumhurbaşkanından destek aldıklarını doğruladı.

Yeni parti çalışmaları

‘Üzerinde çalıştığımız siyasi parti geniş toplum kesimlerine hitap eden bir çalışma’ diyen Babacan, gerçekçi bir Türkiye tasarımı yapmak istediklerini söyledi.

İttifak ve ortak aday dertlerinin olmadığını söyleyen Babacan, amaçlarının Türkiye’yi yönetecek bir siyasi parti oluşturmak olduğunu belirtti. ‘Siyasi itibarını koruyan herkesle irtibat içindeyiz’ açıklamasında bulunan Babacan, kararları tek başına almadığını açıkladı.

Beşir Atalay, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi eski AK Partililerle birlikte çalışıp çalışmayacağı sorulan Ali Babacan, kurulacak kadronun ağırlıklı olarak AK Partililerden oluşmayacağını belirtti.

Çalışma arkadaşlarının içinde AK Partililerin çoğunlukta olmadığını belirten Babacan, “AK Parti gittikçe erozyona uğruyor” dedi.

Partinin kuruluş takvimi kapsamında, yıl sonu tüzel kişiliğin kurulacağını belirten Ali Babacan, teşkilatlanmanın 2020 yılı içinde gerçekleşeceğini açıkladı. 700 kişiyle birebir görüştüğünü söyleyen Babacan, katılmak isteyen çok sayıda kişi olduğunu ve çalışmaların sürdüğü mesajını verdi.

Partinin adıyla ilgili tartışmalara ilişkin Babacan henüz isim ve logo üzerindeki çalışmaların devam ettiğini işaret etti.

'Davutoğlu ile birleşme zor'

Davutoğlu ile ilgili Ali Babacan, “Ahmet Davutoğlu bize birleşme teklifinde bulundu. Kendi merkezli bir hareket başlattı. Biz daha sonra başladık biz daha farklı bir metot ile devam edeceğiz. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum” dedi.

Türkiye’de ifade özgürlüğü sorunu olduğunu belirten Babacan, hedeflerinin önce insan olduğunu söyledi. Gençlerin sosyal medyadan mesaj paylaşmaktan bile çekindiğini ifade eden Babacan, fırsat eşitliğini getireceklerini söyledi.

Türkiye’nin 2008 krizinden rahat çıktığını belirten Ali Babacan, o dönemde Türkiye’nin gerekenleri yaptığı ifade etti.