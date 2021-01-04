Başörtüsüne değil, kararlarına bakılsın

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, dünkü yazısında başörtüsü açıklamalarıyla gündem olan CHP’li Fikri Sağlar ile konuşmasını anlattı.

Alçı, “Bana aktardığına göre bir davasında Fikri Sağlar’ı başörtülü bir hakim yargılamış ve dediğine göre kendisine kürsüden çok saygısızca ve kaba davranmış. Hatta ‘Mahkemede siyaset yapmayın’ diye çıkışmış ve kendisinin sözünü kesmiş. Benim izlenimime göre gördüğü bu muamele Sağlar’ı derinden yaralamış ve üzmüş. Bana başka CHP’li siyasetçilerle başörtülü hakimler arası gerilim çıkan örnekler de gösterdi. Belki Fikri Bey de bu dediğime katılmayacak ama ben ‘Türbanlı kadınlar hakim olmamalı’ çıkışını bu yaşadığı travmatik deneyime dayandırıyorum. Yani o mahkemede belki nazik ve kibar muamele görse durduk yere bu tartışılan sözleri söylemeyecekti. Fakat öyle bireysel örneklere bakarsak her sosyal kesim başka kesimden hakimleri istemeyebilir. Mesela tanıdığım iktidara yakın bir ismin de cezasını Yargıtay bozdu ve başörtülü bir hakim Yargıtay’a direnerek yeniden ayni cezayı verdi. E demek ki başörtülü hakimden hakime farklar var” dedi.