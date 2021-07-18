Bayrama giden Suriyeliler için Kovid endişesi

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Türkiye’nin Kurban Bayramı için ülkelerine ülkelerine giden Suriyelilerin kısa zamanda tekrar Türkiye’ye dönmeleri ile birlikte Covid-19 vakalarının artış göstermesi kaçınılmaz olduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Koca’ya “Bakanlık olarak sınır kapılarında Covid-19 salgınına karşı ne tür tedbirler alınmaktadır?” diye sordu.

Bakan Fahrettin Koca tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Suriye’de iç çatışmaların başlamasının üzerinden 10 yıl geçtiğini Savaşta milyonlarca Suriyeli toprağından göç etmek zorunda kalırken, binlercesi de yaşamını kaybettiğini söyleyen Tokdemir, “2011 yılından beri Suriye’de devam eden savaş sürecinde Suriyelilerin bayramlarda ülkelerine gidip gelmeleri zaman zaman tartışmalara neden olmuştur. Türkiye’nin dört bir tarafından sınır kapılarına gelen ve Kurban Bayramı için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin sınır kapılarındaki yoğunluğu ve zaman zaman izdiham yaşanması Covid-19 salgının artması kaçınılmaz olacaktır” dedi. Ankara - Recep Gören

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