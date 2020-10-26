Berberoğlu yine AYM’ye gitti

Milletvekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlâli kararının ardından ilk derece mahkemelerinin yeniden yargılama talebini reddettiği Enis Berberoğlu, tekrar Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Enis Berberoğlu’nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Avukatların İstanbul Ağır 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildi. Mahkeme, itiraz hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.