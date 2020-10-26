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27 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Berberoğlu yine AYM’ye gitti

26 Ekim 2020, Pazartesi 17:00
Milletvekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlâli kararının ardından ilk derece mahkemelerinin yeniden yargılama talebini reddettiği Enis Berberoğlu, tekrar Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Enis Berberoğlu’nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Avukatların İstanbul Ağır 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildi. Mahkeme, itiraz hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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