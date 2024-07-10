Beş ilde vali değişti

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre beş ildeki yeni valiler şöyle: Diyarbakır: Murat Zorluoğlu, Malatya: Seddar Yavuz, Kocaeli: İlhami Aktaş, Çanakkale: Ömer Toraman, Elazığ: Numan Hatipoğlu Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.

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