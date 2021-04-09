Beton kanal istemiyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz, bu memleketin topraklarında üretim olsun istiyoruz. Bu memleketin topraklarına, saçma sapan beton kanallar yapılsın istemiyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kırsalı ve üretimi her anlamıyla destekleyeceklerini belirterek, “Biz, insanların arasında gönül bağını iyi kurarsak, onlara üretimde yol gösterirsek, çok güçlü bir İstanbul kırsalı var ederiz. Kırsalı yok etmeye çalışanlara karşı, bu mücadelemiz çok önemli. Biz, bu memleketin topraklarında üretim olsun istiyoruz. Bu memleketin topraklarına, saçma sapan beton kanallar yapılsın istemiyoruz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Çatalca’da incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Çakıl Kavşağı düzenleme inşaatında inceleme yapan İmamoğlu, daha sonra Hamamönü esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Aynı mahalledeki İSKİ Hizmet Binası inşaatında da incelemelerde bulunan İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı. İmamoğlu’nun ilçedeki son durağı, Kızılcaali Köyü oldu. İmamoğlu, köyde; Çatalca Ziraat Odası ile İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ iş birliğiyle sürdürülen sosyal sorumluk projesi kapsamında, mevsimlik çiçek üretimi yapılan seraları ziyaret etti.

Üreten köylüyle bir aradayız

Çatalca Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin ile Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın eşlik ettiği İmamoğlu, üretime katılanlarla renkli sohbetler gerçekleştirdi. Çatalca ziyaretini kadın çalışanların yanında değerlendiren İmamoğlu, “Bugün Çatalca’dayız. Köylerimizi de geziyoruz. Keyifli bizim için. Niye? Çünkü üreten köylüyle burada bir aradayız” dedi.

İstanbul - anka