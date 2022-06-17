MHP’Lİ YILDIZ, YENİ ASYA’YA İLAN AMBARGOSUNU BİK’İN KEYFî GEREKÇELERİYLE SAVUNMAYA ÇALIŞTI.

YARGI KARARINI VERMEDEN..

Yıldız’ın Yeni Asya için bahsettiği ‘ilan durdurma’ kararı yargıya taşındığı halde uygulamaya devam edildi; dahası mahkeme süreci neticelenmeden ilan hakkımızı tamamen kaldıran yeni bir karar alındı.

İNCELEMEDİ, SORGULAMADI

Yıldız, BİK’in gerekçelerini tahkik etmeden, kadro şartını SGK'ya sormadan ve bu gerekçelerin 53 yıllık bir gazetenin ilan hakkını iptal dayanağı yapılmasını hiç sorgulamadan tekrarladı.

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BİK’i savunurken gerçekleri çarpıttı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Basın İlan Kurumu’nun Yeni Asya ve diğer bazı gazetelere uyguladığı ilan ambargosunu savunurken gerçek dışı iddialarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Yeni Asya ve diğer bazı gazetelere uyguladığı ilan ambargosu için gerçek dışı iddialarda bulundu. “Resmi ilan hakkına haiz süreli yayınların ödevlerinden biri de basın ahlak esaslarına riayet etmektir. Kurum yönetim kurulu gazete ve dergilerin resmi ilan ve reklamlarını iki ayı geçmeyecek şekilde kesebilmektedir. Ancak müeyyide kararı gazetelerin mahkemeler nezdinde itirazlarının sonucunu beklemeye müteakip uygulanmaktadır” diyen Yıldız, şu iddiaları dile getirdi:

“Günlük Evrensel gazetesiyle ilgili bir şey söylendi. Günlük Evrensel gazetesinin | resmî ilan yayınlama hakkı mevzuat | uyarınca anılan fiilî satış şartını yerine getirememesi sebebiyle durdurulmuştur. Yeni Asya gazetesinin resmi ilan ve yayınlama hakkı mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterleri ve kadroya dair şartları yerine getirmemesi üzerine durdurulmuştur. Cumhuriyet gazetesinde yetmiş dört günlük bir müeyyide kararı alındığı ve böyle bir kararın uygulandığına dair herhangi bir yazı gösterilemez, böyle bir karar yoktur. Yani gazetelerin bu altmış gün süre ilerisinde tüm müeyyideleri, kararları mahkeme itirazlarından sonra karara bağlanıyor.”

BİK’in gösterdiği gerekçeleri tahkik etmemiş

Gazetemiz yönetimi, bu iddiaları Yeni Asya açısından şöyle cevapladı: “Yıldız’ın Yeni Asya için bahsettiği gerekçeyle alınan ‘ilan hakkı durdurma’ kararı tarafımızca yargıya taşınmış olup, buna rağmen uygulamaya devam edilmiş; dahası mahkeme süreci neticelenmediği halde ilan hakkımızı tamamen kaldıran yeni bir karar alınmıştır. BİK’in gösterdiği gerekçeleri tahkik etmeden, mesela kadro şartını SGK’ya sorma ihtiyacı duymadan ve bu gerekçelerin 53 yıllık bir gazetenin ilan hakkını iptal dayanağı yapılmasını hiç sorgulamadan tekrarlayan Yıldız’ın savunmalarının, Yeni Asya’ya yapılan uygulamalar açısından hiçbir geçerliliği yoktur.”