BİK’ten ortak manşete uyan gazetelere teşekkür

Basın İlan Kurumu (BİK), COVID-19 virüs salgınına karşı mücadelede Türk basınına “Evde Kal, Sağlıkla Kal” ortak manşet çağrısında bulunmuştu. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Türkiye genelinde bu çağrıya uyan bütün gazetelere teşekkür etti.

Duran, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde gazetelere ve basın çalışanlarına seslenerek, “Amacımız, küresel salgınla mücadelede hayati önem arz eden tedbirlerin geniş kitlelere duyurulmasıydı. Virüsle mücadeleyi, mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve uygulanacak kuralları toplumun her kesimine, en doğru bir biçimde ulaştırmak için gayret eden yazılı basınımız bu çağrımıza olumlu karşılık verdi. Türkiye’nin her köşesine ulaşan gazetelerimiz çağrımıza uyarak “Evde Kal, Sağlıkla Kal Türkiye” dedi. Çağrımıza destek veren, her zaman olduğu gibi halkımızı bilgilendirme konusunda üzerine düşen sorumluluk ve vazifeleri hakkıyla yerine getiren yazılı basınımıza ve fedakar basın emekçilerine teşekkür ederiz. Sağlıklı günlere ve her zamankinden daha güçlü bir Türkiye’ye en kısa zamanda erişmek üzere” ifadeleriyle teşekkür etti.

İstanbul – Yeni Asya

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30 Mart 2020 Yeni Asya 1. Sayfa