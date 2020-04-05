Bilim siyasetin önüne geçecek

ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sencer Ayata mevcut krizde ve dünyada sosyal demokrasinin konumu ve durumunu anlattı.

Ayata piyasanın toplumun ve kamunun önüne geçtiğini söyleyerek, “Son yıllarda küresel eşitsizliklerin artması, büyümenin yavaşlaması ve siyasi istikrarsızlığın yaygınlaşması piyasaya öncelik veren siyasi ve toplumsal düzeni sarsmaya başlamış durumda. Virüs salgını bu eğilimi güçlendireceğe benziyor. Sosyal devlet harcamaları kaçınılmaz olarak artacak. Ekonominin canlandırılması için kamu kesimi piyasaya daha fazla müdahale etmek zorunda kalacak. Bilimsel ve teknolojik altyapıya daha çok yatırım yapacak” dedi. Ayata, “Sorun sömürü, otoriter baskı ve ayrımcılığa birlikte karşı çıkarak yoksulları, otoriter baskı altında ezilenleri ve kimlikleri ötekileştirilenleri birleştiren bir siyaset oluşturmak. Bir büyük senteze ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

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