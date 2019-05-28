Binali Yıldırım 'canlı yayın' şartını açıkladı

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun televizyon programına çıkma çağrısına, "Hangi kanalda kiminle yapacağımız benim açımdan fark etmez. Hiçbir problem yok. Ben her türlü, her platformda varım. Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil, İstanbul’a haksızlık etmek istemem. İstanbulluları da ekrana bağlayıp zamanını yemememiz lazım" dedi.

Okunma Sayısı: 646

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.