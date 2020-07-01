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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Binlerce IŞİD’li geri döndü

01 Temmuz 2020, Çarşamba
Uluslararası Kriz Grubu’nun (ICG) yayınladığı rapora göre, Türkiye’ye dönen, Türk vatandaşı IŞİD’lilerin sayısı binlerle ölçülüyor.

Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group - ICG), Suriye ve Irak’taki varlığı zayıfladıktan sonra Türkiye’ye dönen,  IŞİD üyeleriyle ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre Türkiye’ye dönen, Türk vatandaşı IŞİD’lilerin sayısı binlerle ölçülüyor. Dönenlerin arasında Türkiye topraklarında 300’e yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların failleri de var. Uluslararası Kriz Grubu’na göre, dönen IŞİD’lilerin bir kısmı “Yetkililerin terörle mücadele çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte sıkı gözetim altına alındı. Bazıları hakkında yasal takibat başlatıldı, bazıları tutuklandı. Buna rağmen “Erken dönemde dönüş yapanların güvenlik takibine girmemiş olma ihtimali yüksek.”

CiddÎ bir tehlikeye dönüşebilir

Raporda alınan güvenlik tedbirleri sonucunda Ocak 2017’den bu yana Türkiye’de IŞİD saldırısı gerçekleşmediği hatırlatılıyor. Buna karşın dönenlerin akıbetiyle ilgili bilginin sınırlı olduğu vurgulanıyor. Savaşmak için Suriye ve Irak’a gidenlerin bir kısmının örgüte katılmadan önceki sosyal çevrelerine geri döndüğü, çevrelerince dışlanan bir bölümünse Türkiye’nin büyük şehirlerinde izlerini kaybettirdiği uyarısı yapılıyor. Rapora göre Türk yetkililerin IŞİD tehlikesiyle ilgili algısı da zaman içinde evrildi. Uluslararası Kriz Grubu raporunda, uygulanan bazı politikaların IŞİD’e katılıp geri dönenlerin ve mevcut şebekelerinin daha fazla yer altına inmesine yol açmış olabileceği uyarısında bulunuyor. “Gözden kaçan birkaç kişinin bile yeni üye devşirmesi, finansman sağlaması veya yeni saldılar planlaması ciddî bir tehlikeye dönüşebilir” deniliyor.

Çözüm Tavsiyeleri

VOA Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası Kriz Grubu, IŞİD tehdidinin ortadan kaldırılabilmesi için bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Aşırı yük altında zorlanan hâkim ve savcılara, dönen ve üye devşiren IŞİD’lilere isnat edilen suçların etkin şekilde soruşturulabilmesi için kaynak sağlanması. Uluslararası Kriz Grubu ayrıca salıverilme kararlarının daha sağlıklı verilebilmesi için cezaevi yetkilileriyle diğer birimler arasında bilgi akışının geliştirilmesini öneriyor. Militan gruplara yönelebileceği düşünülen gençlerin de sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi veya iş bulmaları için destek sağlanması tavsiyesinde bulunuluyor.

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