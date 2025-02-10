Bir şefkat kahramanı Firdevs Söker dualarla

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin “hemşirelerim” diye hitap ettiği manevî kız kardeşlerinden Firdevs Söker’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Üstad Hazretlerinin Emirdağlı talebelerinden Ahmet Söker Beyin eşi Firdevs Söker, “Risale okuyacağım” diye elli yaşından sonra okuma yazma öğrenir. İlkokula giden çocuklarla birlikte çalışır, sorar, öğrenir. Hanımların sohbetlerini takip eder. Eşi Ahmet Beyin ölümünden sonra neredeyse geceleri uyumaz. Devamlı Risale okur, zikirle meşgul olur. Fethiye ve Mehmet Çalışkan’ın kızı, Ceylan Çalışkan’ın kızkardeşi Sevim Morgül Firdevs Söker için şunu söylemişti: “Firdevs Abla namazına, örtüsüne çok dikkat eden bir hanımdı. Risale-i Nur’u tanımış, okumuş ve sevmişti. Çok imanlıydı. ‘Risale okuyalım, Üstad’a iman hizmetlerinde yardımda bulunalım’ diye çırpınır dururdu.” Lütfiye Kef - Tekirdağ

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