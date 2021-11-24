Bir takipsizlik daha

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar edilen 2017 yılında kaleme aldığı “Abdülhamid’den 15 Temmuz’a” başlıklı köşe yazısına takipsizlik kararı verildi.

Mahkeme kararında “(Rafet Kalyoncu tarafından) yapılan ihbarda; “Yeni Asya Gazetesi’ndeki Kâzım GÜLEÇYÜZ isimli yazar makalesinde; 15 Temmuz darbesinin önlenmesi; ‘Müslümanı Müslümana kırdırmak şeklinde’ ifade edilerek, darbeyi önleyen Cumhurbaşkanı itham edilmekte; netice itibariyle, Bediüzzaman’ın fikirleri çarpıtılarak, FETÖ darbesinin savunuculuğunu yapmaktadır.” şeklinde beyanda bulunulduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma işlemlerine başlanıldığı, ihbar edilen Kâzım GÜLEÇYÜZ’ün Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hakkında tahkikat yürütüldüğü ve Kovuşturmaya yer Olmadığına Dair karar aldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza gönderildiği” bilgisi yer aldı.

Soruşturmaya yer yok

Kararın devamında: “İhbarcının alınan beyanında; “Haberleri günlük takip ederken bu şahsın yazmış olduğu makaleye rastladığını, bu paylaşımı CİMER üzerinden ihbar ettiğini, şahsı tanımadığını ve herhangi bir husûmetinin bulunmadığını” beyan ettiği, Yapılan UYAP sorgusunda ihbar edilen hakkında 2016/149398 soruşturma sayılı dosyasından Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar verildiği, ihbarcının beyanlarında geçen paylaşımlar ile ilgili İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/14 esas sayılı dosyasından bulunduğu, mevcut ihbarın mükerrer olduğu anlaşılmakla, İhbar edilenler hakkında SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA, Dosyanın ve kararın bir örneğini İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/14 Esas sayılı dosyasına GÖNDERİLMESİNE, CMK’nun 172/1 maddesi uyarınca karar örneğinin ifadesi alınmayan ihbar edilene TEBLİĞİNE YER OLMADIĞINA, karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul - Yeni Asya