Bitlisli kanaat önderi saldırıda vefat etti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silâhlı saldırı sonucu vefat etti.

Erentepe Mahallesi’ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi’ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik’e silâhla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş’nin üzerinde 3 ruhsatsız silâh bulundu. Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı. Araştırmacı yazar Müfid Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayete tepki gösterdi ve şöyle yazdı: “Bitlis- Norşin’de, Meşâhir-i Meşâyih-i Halidiyye-i Nakşibendiyyeden Şeyh Abdurrahman Et-Tahî ve Şeyh Muhammed Ziyâuddin’in ahfâdından, müteallikatımızdan, yakın dostumuz ulemâdan Şeyh/ Molla Abdülkerim Çevik Medresesinde menfur bir silâhlı saldırıya uğrayarak şehid olmuştur. Rabbim (cc) sonsuz rahmet eylesin. Bitlis-Norşin’de Rahmetli vâlidemin amcazâdelerinden, yakın dostum Şeyh/Molla Abdülkerim’in şehid edilmesi haberi içimi yaktı, yaktı, yüreğimi dağladı. Böyle değerli bir insana nasıl kıyarlar.”

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