BM Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mursi'nin tutukluluk koşulları konusunda daha önce çeşitli kaygıların dile getirildiği belirtildi. Açıklamada, Mursi'nin yeterli tedavi imkanlarına erişimi olup olmadığının ve uzun süre tek kişilik hücrede tutulup tutulmadığının incelenmesi gerektiği vurgulandı. Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler hareketi de Mısır yetkililerini 6 yıldır hapiste olan eski cumhurbaşkanını "yavaşça ve kasıtlı olarak öldürmekle" suçladı. Mursi Pazartesi günü casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında aniden bayılmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti. BBC Türkçe

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