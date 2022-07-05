Bodrumda viskili vurgun muhabbeti

Gazeteci sahilde konuşulanlara kulak kabarttı, tablo ortaya çıktı: ‘AKP viski içenlerin partisi oldu’

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Gümüşlük sahilde elinde viski ve puro bulunan iki adamın sohbetine kulak kabarttığını söyledi; duyduklarını anlattıklarından sonra “AKP, viski içenlerin partisi oldu” yorumunu yaptı.

Sahilde ellerinde viski, ağızlarında puro bulunan iki adamın yüksek sesle konuştuğunu aktaran Tezkan, özetle şöyle devam etti: “Bir yudum viskisinden aldı başladı anlatmaya: ‘Beş liradan, altı liradan dolar topladım. Elime geçen parayı dolara yatırdım. Sağ olsun Tayyip Bey üçe katlattı. On sekiz lirayı görünce sattım. Nebati Bey devreye girdi. Bir operasyon dolar bir gecede on bir liraya düşmez mi? Koşa koşa aldım. Kur korumalı çıkardılar ya, bunlar dövize bir haller eder, el koyarlar korkusuyla yatırdım Nebati hesabına. Sırtım sağlam.”

‘BEN DE ŞİRKET PARASINI NEBATİ HESABINA YATIRDIM’

(...)’Nebati hesabı diyorsun ya. Ben de şirket parasını Nebati hesabına yatırdım. Şirketin dövizde parası vardı. TL’ye geç kur farkından vergi almayacağız dediler üstüne üstlük kurumlar vergisinden de muaf tuttular. Ballı börek. Anlayacağın benim de sırtım sağlam.’ Konuyu ilk açan ‘hadi o zaman sağlığımıza’ dedi; viskilerini tokuşturdular, sırtlarını yasladılar… Nereye mi? Erdoğan’ın kurduğu düzene tabi… Gerçek şu. AKP, Erdoğan’ın partisi 20 yıllık iktidarlarının sonunda viski içenlerin partisi oldu.”

Haber Merkezi