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Boğaz trafiği artmadı, azaldı

15 Aralık 2019, Pazar 23:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul Boğazı’ndan geçiş trafiğinin arttığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “Boğazların trafiği artmıyor, azalıyor. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2007’de 50 bin 606 olan toplam geçiş, 2008’de 41 bin 103’e düştü” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’u yapmak için İstanbul Boğazı’ndan geçiş trafiğinin artışını gerekçe olarak gösterdiğini belirterek, “Tam tersine Boğazların trafiği artmıyor, azalıyor. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2007’de 50 bin 606 olan toplam geçiş, 2008’de 41 bin 103’e düştü” dedi. Erdoğdu son günlerde her kesimde başlayan Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ÇED raporunda yazan “İstanbul Boğazı’nın günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olan trafik yükünün dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2070’li yıllarda 86 bin mertebelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirerek şunları söyledi, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik istatistiklerine göre, İstanbul Boğazı’ndan 2010 yılından beri toplam 50 binin altında gemi geçiyor. 2007’de 50 bin 606 olan toplam geçiş, 2018’de 41 bin 103’e düştü. Görüldüğü gibi 2006 yılından beri İstanbul Boğazı’ndan geçen genel kargo gemisi, yolcu gemisi ve tanker sayısında ciddi bir azalma var. Çünkü yapılan boru hatları nedeniyle boğazlardan geçişler düşüyor. Gelecekte de boru hatları ile lojistik amaçlı raylı taşıma ve hava kargoculuğunun artması nedeniyle bu geçişlerin çok daha azalacağı aşikar. O nedenle boğazlardan geçiş trafiğinin artması gerekçeleri tamamen geçersiz.” 

Kanal İstanbul’un amacı sadece rant

Bütün bu gerçekler ışığında Kanal İstanbul’un amacının sadece rant olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Erdoğdu, “Daha önce de açıkladığımız gibi buraya yapacakları lüks konutlar için promosyon olmaktan öteye gitmeyen Kanal İstanbul inşaatını göreceksiniz, yine bildik müteahhitlere verecekler. Ve yine bu müteahhitlere daha önceki Kamu Özel İşbirliği Projeleri’nde olduğu gibi dolarla geçiş garantisi verilecek ve bu müteahhitler eliyle servetlere servet katılacak. Böylece Hakkari’deki de, Tokat’taki, Trabzon’daki, Burdur’daki vatandaşlarımızla hepimiz, o geçmeyen gemilerin paralarını yıllarca ödemek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Geçiş ücreti alınmadığı iddiası gerçek değil

İstanbul Boğazı’ndan geçişte hiçbir ücret alınmadığı iddiasının da gerçek olmadığına dikkat çeken Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi, “İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerden sağlık denetimi, fenerler, ışıklı şamandıralar ve geçit şamandıraları, ya da başka şamandıralar ve kurtarma hizmeti için vergi ve harç alınıyor. Gemiler bu vergi ve harçlardan daha yüksek tutarda ücreti tek yönlü su yolundan yani Kanal İstanbul’dan ödeyerek geçmek istemeyecekleri çok açık. Bazı gemilerin bir hafta 10 gün beklemek zorunda kaldıkları söyleniyor. Ama onlar boğaz trafiği nedeniyle değil, kılavuz kaptan parası ödememek için bekleyenler. Bedava geçmek için bir hafta 10 gün bekleyen geminin para verip de Kanal İstanbul’dan geçeceğine kimseyi inandıramazlar.”

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