Boğaziçi imara açılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Boğaziçi Kanunu ile ilgili olarak, "Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır." diyerek, "Aksine tarihi, doğal dokusu ve silüetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, boğazda kaçak yapılaşmayla mücadele edecek önemli adımların atılacağı düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye ilişkin yetki Meclisimizdedir." ifadelerini kullandı.

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