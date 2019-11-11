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11 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Boğaziçi imara açılacak mı?

11 Kasım 2019, Pazartesi 20:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Boğaziçi Kanunu ile ilgili olarak, "Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır." diyerek, "Aksine tarihi, doğal dokusu ve silüetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, boğazda kaçak yapılaşmayla mücadele edecek önemli adımların atılacağı düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye ilişkin yetki Meclisimizdedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Bekleniyor...

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Kaçak yapılara dijital takip geliyor

AA

Etiketler: boğaziçi, kurum, imar
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