Boğaziçi mezunları: Biz de kabul etmiyoruz

4000’den fazla Boğaziçi Üniversitesi mezunu, Boğaziçi Üniversitesi’ne seçim yapılmadan üniversite dışından yapılan rektör atamasını kabul etmediğini duyururken, “Biz de Kabul Etmiyoruz!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle: “BÜ Senatosu’nun 2012 yılında kabul ettiği aşağıdaki ilkeleri biz de destekliyoruz: Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. BÜ mezunları olarak, öğrencilerin, çalışanların ve öğretim üyelerinin üniversitenin özerk yapısını koruma mücadelesinin yanındayız.”

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