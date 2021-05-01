Boğaziçi’nin güvenliği MHP’liye emanet edildi

01 Mayıs 2021, Cumartesi 21:48
AKP’li Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yükselen protestoları bastırmak için Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü vekilliğine “sertlik yanlısı” olduğu belirtilen Alparslan Çepni’yi atadı.
AKP’li Melih Bulu, bu kez MHP’li bir ismi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Vekili yaptı. Göreve getirilen Türk Eğitim-Sen yöneticisi Alparslan Çepni’ye öğrencilerden ve Boğaziçi Üniversitesi memurlarından tepki geldi.
Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan öğrenciler, İdarî İşler Şube Müdürü Ejder Karahan’ın öğrenciler ile karşı karşıya geldiğinde daha yapıcı bir üslûp takındığını, bu yönteminin Melih Bulu tarafından onaylanmadığı için polislerin talimatıyla hareket eden Alparslan Çepni’yi Güvenlik Şube Müdürü vekili atadığını öne sürdü. Öğrencilere göre; bu atamayla Karahan fiili olarak geri çekilirken, MHP’li Çepni’ye yetkiler tanındı.
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.