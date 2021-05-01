Boğaziçi’nin güvenliği MHP’liye emanet edildi

AKP’li Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yükselen protestoları bastırmak için Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü vekilliğine “sertlik yanlısı” olduğu belirtilen Alparslan Çepni’yi atadı.

AKP’li Melih Bulu, bu kez MHP’li bir ismi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Vekili yaptı. Göreve getirilen Türk Eğitim-Sen yöneticisi Alparslan Çepni’ye öğrencilerden ve Boğaziçi Üniversitesi memurlarından tepki geldi.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan öğrenciler, İdarî İşler Şube Müdürü Ejder Karahan’ın öğrenciler ile karşı karşıya geldiğinde daha yapıcı bir üslûp takındığını, bu yönteminin Melih Bulu tarafından onaylanmadığı için polislerin talimatıyla hareket eden Alparslan Çepni’yi Güvenlik Şube Müdürü vekili atadığını öne sürdü. Öğrencilere göre; bu atamayla Karahan fiili olarak geri çekilirken, MHP’li Çepni’ye yetkiler tanındı.