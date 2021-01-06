Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda 14 gözaltı daha

Boğaziçi Üniversitesine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 14 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 36’ya yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Dün ile birlikte toplam 36'ya yükselen gözaltına alınan kişiler hakkındaki işlemler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sürüyor. İstanbul Valisi Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapıldığını ifade etti. Beşiktaş ve Sarıyer Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla, yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceğinin değerlendirildiğini kaydeden Yerlikaya, bu ilçelerde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını belirtti. Euronews Türkçe

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