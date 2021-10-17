Böyle kriz görmedik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

Tabiî sıkıntılarımız yok mu? Var. Enflasyon, girdi maliyetlerinin artışı, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor. Pandemi döneminde hiç bilmediğimiz bir denize açıldık. Böyle bir kriz görmedik. 100 yıl önce dünyada var olan bir salgından sonra dünyanın karşılaştığı bu dönem ama en iyi şekilde adapte olabilmek için 365 oda ve borsa başkanım sizlerin bütün dertlerini günlük, anlık aktarıyorlardı. Ben de ilgili bakanlara gece saat ikide hatta üçte bizzat aktarıyordum. Biz hiçbir zaman umutsuz olamayız. Umutsuz olsak ertesi sabah dükkânın kapısını açamayız bile. Onun için bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Yalova - Anka