Bu bölünmeyi iktidar istiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iktidarı eleştirerek, “Avukatları otobanlarda kovalanan, şehir girişlerinde itilip kalkılan bir ülkenin demokrasi olduğunu kim söyleyebilir?” dedi.

Davutoğlu, “İktidar söylemek istediği ne varsa sonuna kadar söyleyebilme hakkına sahip. Tüm televizyonlar emirlerinde ama aynı hak avukatlar için geçerli değil. İktidar bu yaptığı ile hukuk sisteminin en temel ayaklarından savunmanın mezheplere, etnik kimliklere göre bölünmesi ihtimalinin farkında bile değil. Ya da daha kötüsü çok iyi farkında ve bizzat bu bölünmeyi istiyor” ifadelerini kullandı. Ülkedeki arızanın iktidarın milleti hafife alan kibrinde olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarındadır… İktidar dünyasında sistematik yolsuzluk, bedavadan yaşama, emeksiz gelir, çalışmadan kazanma mümkündür. İktidar dünyasının cennetinde tam istihdam var. İşsiz kalmanız kesinlikle mümkün değil. Hatta aynı kişi üç dört yerden maaş alabiliyor!” dedi.