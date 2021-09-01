Bu “büyüme” vatandaşa dokundu mu?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak büyüme oranlarını değerlendirdi.

Aktaş, Türkiye’nin yüzde 20-25 arası büyüyeceğini tahmin ettiğini ifade ederek “Varsayalım büyüme yüzde 23 oldu. Bardağın önemli bir kısmı dolu, ama boş tarafı da yok değil!” dedi. Aktaş köşesinde şöyle yazdı: “Böylesine büyüdük büyümeye ama uluslar arası karşılaştırma ölçüsü olan kişi başına gelirde nereye geldik? Takvim yılı verileri ortaya çıkmadan kişi başına gelir hesabı yapmak pek kolay değilse de biliyoruz ki son yıllarda bu gelir belirgin ölçüde azaldı. Bu boyuta ulaşan büyüme vatandaşa dokundu mu; örneğin işsizlik azaldı mı, örneğin refah arttı mı, örneğin büyüme bir anlamda üretim demek olduğuna göre arz arttı ve fiyat artışları yavaşladı mı? TÜİK adeta biraz daha dişini sıksa işsizliği tek haneye indirecek ama sokakta böylesine bir azalma gözleniyor mu? Bu yılki büyüme, kaybettiğimizi yerine koyma büyümesidir. Yani amiyane ifadeyle kaybettiğimiz eşeği bulduk diye sevineceğiz.”