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9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Bu cinayetin de üstü örtülmesin

09 Eylül 2024, Pazartesi 22:44
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu.

8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum” açıklamasını yapmıştı. Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan iddianame hazırlanan Mısra Öz, Erdoğan’ın paylaşımına “Oğlum için de aynı sözü vermişti Sn. Cumhurbaşkanı…” cevabını verdi.

Ankara - Anka

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