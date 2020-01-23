BİLİM VE SANAT VAKFI’NA KAYYIM ATANMASI YOĞUN TEPKİYLE KARŞILANDI: YÜZLERCE YILLIK VAKIF GELENEĞİMİZDE BÜYÜK TAHRİBATA YOL AÇABİLECEK VAHİM BİR ADIM. UTANÇ VERİCİ. KENDİMİZİ İMHA EDİYORUZ. ASLA KABUL EDİLEMEZ.

Tehlikeli bir girişim

“Sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil, ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişim.”

MAZERETİ MERAK EDİYORUM

“İslamî çevrelerin emeğiyle kurulan bir vakfın kayyıma devri üzücü. Mazereti merak ediyorum.”

BEŞ YIL ÖNCE DESELERDİ...

“Beş yıl önce ‘Bu vakfa el konulacak’ deselerdi ‘Yalancısın ve fesat peşindesin’ derdik. Ama oldu.”

TARİHTEN DERS ALMADIK

“Herkes için özgürlükçü Türkiye hedefinden saptık, tarihten ders almadık. Bu sürecin galibi olmaz.”

SİYASETE KURBAN EDİLMESİN

“Vakıf kültürümüz zedelenmemeli ve hizmet kurumlarımız siyasî rekabete kurban edilmemeli.”

CAN SIKICI VE ACITICI

“Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmış cümlesi çok can sıkıcı ve can acıtıcı.”

***

Bu gidiş nereye?

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanması büyük tepki çekerek, Türkiye’deki gidişatın hiç iyi olmadığı yorumlarına sebep oldu.

Geçtiğimiz ay Türkiye Halk Bankası ile aralarındaki maddî sorunlar dolayısıyla yönetimine el konulan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı’nın yönetimine de 3 kişilik geçici kayyım heyeti atandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karara Twitter’dan tepki gösterdi. Saadet Partisi lideri, kararın siyasî maksatla alındığını söyledi. İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İMH YİK Başkanı Kemal Özden imzasıyla yapılan açıklamada, “Üniversiteye el koyma sürecini vakfa taşımak asla kabul edilemez. Bilim ve Sanat Vakfı, bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalar ile binlerce kişinin karşılıksız hizmet aldığı, itibarlı ve İslâmî camia adına önemli bir kurumdur” denildi.

Bu uygulama kabul edilemez

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı da tepki gösteren sayılı kurum arasındaydı. Vakfın Twitter hesabından konuyla ilgili şöyle denildi: “Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanması kabul edilemez. Bu hususta kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapılmalıdır. Yöneticilerin açık bir suistimali söz konusu değilse vakıflar dokunulmazdır. Bu yolu açmanın vebali büyüktür ve güven kaybının sonuçları ülkemiz için vahim olur.” Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya de BİSAV’ın “28 Şubat zorbalığının doğrudan hedef aldığı eğitim alanında gençler için bir nefes borusu, bir sığınak” olduğunu söyledi ve yapılanın “utanç verici” olduğunu savundu. Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, BİSAV’ın yönetimine el konulmasını “tedirgin edici” olarak nitelendirerek “40 yılda, 50 yılda dişimizle tırnağımızla inşa ettiğimiz İslâmî entelektüel birikimi bir gecede imha ediyoruz!” dedi.

‘İnanmazdık, ama oldu’

Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan da tepki gösteren isimler arasındaydı. Eraslan, “Bilim Sanat Vakfı, entelektüel bir çatı olmanın yanısıra, üniversite yasakları esnasında kesintiye uğrayan eğitim dünyamızı onaran sıcak bir mektepti bizler için. İslâmî çevrelerin emeği ve birikimiyle kurduğu bir müessesenin bugün kayyım idaresine devredilmesi cidden üzücü” ifadelerini kullandı. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca konuyla ilgili şunları söyledi: Çok değil beş yıl önce biri çıkıp Ak Parti iktidarında hem Müslümanların yüz akı, hem entelektüel donanım, birikim ve sosyal bilimler açısından sivil bir mihenk taşı olan Bilim Sanat Vakfı’na el konulacak dese ‘yalancısın ve fesat peşindesin’der ve uzaklaşırdık. Ama oldu.”

Kendimizi imha ediyoruz

Independent Türkçe’nin haberine göre, Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tepkisini “Aslında 28 Şubat bitti demiştik, ama bugün adeta zafere koşuyor” şeklinde gösterdi. Yeneroğlu, “ 28 Şubat’ın sadece mütedeyyin kesimi hedef aldığı zannına kapıldık, travmalarımız sorumluluklarımızı bastırdı, herkes için özgürlükçü Türkiye hedefinden saptık, tarihten ders çıkarmadık. Bu sürecin galibi olmayacak” dedi. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, “Bilim Sanat Vakfı’na kayyum atanmış” cümlesinin “can sıkıcı” ve “can acıtıcı” olduğunu belirtti. İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, kayyum kararının “iyi düşünülmeden alındığını” söyledi. Karar yazarı Yıldız Ramazanoğlu “Kendimizi imha ediyoruz” dedi.

Hizmet kurumları siyasî rekabete kurban olmasın

Siyer Vakfı kurucusu ve Araştırmacı Yazar Muhammed Emin Yıldırım, Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Yıldırım “40 yıldır birçok hayırlı hizmetin öncüsü olan Bilim Sanat Vakfı’nın başına gelenler asla kabul edilemez... Her ne adına olursa olsun değerlerimiz yıpratılmamalı, vakıf kültürümüz zedelenmemeli ve hizmet kurumlarımız siyasî rekabete kurban edilmemelidir” dedi.