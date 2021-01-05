BÜ önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi yakalandı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesinde işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldıkları belirlendi.

Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamalarının devam ettiği tespit edildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise polisin, her olayda olduğu gibi dünkü protesto gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği vurgulanarak, "Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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Boğaziçi Üniversitesindeki eylem hakkında Çataklı'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi öğrencisi olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan protesto gösterisine değinen Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında, Türk polisine yönelik atılan hadsiz, şımarık ve nereden kurgulandığı belli olan bir slogan, bu zincirin son halkası olarak bizleri son derece üzdü. Her şeyden önce bu hadise ve bu slogan, Boğaziçi Üniversitesinin kendine ait saygınlığına yakışmamıştır." ifadelerini kullandı.

Emniyet birimlerine gerek telefonla gerek şahsen başvuruyla her gün binlerce yardım talebi geldiğini hatırlatan Çataklı, bu yardım çağrılarının hiçbirisinin "katil polis" diye yapılmadığına, "polis imdat" diye yapıldığına dikkati çekti.

İsmail Çataklı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bugün birtakım siyasi pozisyonlar için bu hakareti yapanlara hitaben 'mücadelesinin yanındayım' diye destek tweeti atanlara, bizzat ana muhalefet partisini temsilen o eyleme gidip destek olanlara şunu ifade etmek istiyoruz, bu kurumlar hepimizin kurumları, bu devlet, hepimizin, bu polisler, hepimizin. Bizi de çoluk çocuğumuzu da malımızı da canımızı da koruyacak olan bu polisler, bizim polislerimiz. Polislerimize 'katil' denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu kuruma karşı böyle bir nefreti, böyle ölçüsüz itham ve hakareti, bu sistematik yıpratma çabasını, bu ölçüsüzlüğe sessiz kalınmasını ve hatta açıkça desteklenmesini de anlayabiliyor değiliz. Bunu hiçbir gerekçeyle kabullenmemiz mümkün değil. Bizim bu kinden ve ithamdan anladığımız tek şey, kolluk birimlerimizin terörle mücadelede ortaya koyduğu başarının, özellikle bu eylemde sloganları dillendirilen bazı örgütlere vurulan darbenin ortaya koyduğu rahatsızlıktır ki kimse kusura bakmasın, biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz."

Boğaziçi Üniversitesindeki eylemde gözaltına alınanlara ilişkin soru üzerine Çataklı, "An itibarıyla, toplantı öncesi itibarıyla 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca ifade etmek gerekir ki aralarında MLKP dahil terör örgütüyle irtibatı olan, örgütsel kaydı bulunan kişiler de bu 17 kişi arasında var." dedi.

Olayda, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, polise mukavemet olduğu, polislere "Katil" diye bağrıldığı ve tekme atıldığı bilgisini veren Çataklı, bunların gereğinin yapılacağını söyledi.

Çataklı, salgın sürecinde olunduğunu hatırlatarak eylem sırasında salgın kurallarına uyulmadığının tespit edildiğini ve bunlarla ilgili tutanakların tutulduğunu bildirdi.