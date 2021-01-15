UYGURLARDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI: SESİMİZİ DUYUN, ZALİM ÇİN’E DUYURUN VE İNSANLIK ADINA BU ZULME DUR DEYİN.

TİANANMEN’DEN SONRA

İnsan Hakları İzleme Örgütü: “Çin 1989'daki Tienanmen olaylarından bu yana insan hakları konusunda en karanlık dönemin ortasında.” Uygur Türkü Mirza Ahmet: “Türkiye Cumhuriyeti devletinden Doğu Türkistan'a sahip çıkmasını istiyoruz.”

ZULME ADALET DENİLEMEZ

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “İtikad İmamımız Mâturîdi’nin ‘Zulme adalettir demek, inananı dinden çıkarır’ sözü ölçümüz. Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü onayan hiçbir kimse Müslüman Türk milletinin vicdan dairesi içinde değildir.”

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Bu zulme dur deyin

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ÇİN ZULMÜNE TEPKİLER SÜRÜYOR. DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL “ÇİN DEVLETİNİ HAKLI GÖRECEK BİR KİŞİNİN VİCDANI OLAMAZ” DERKEN, DOĞU TÜRKİSTANLILAR, “İNSANLIK ADINA BU ZULME DUR DEYİN!” ÇAĞRISI YAPTI.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik yaşanan Çin zulmü üzerinden Doğu Perinçek’e ağır eleştiriler yöneltti.

Gültekin Uysal, Kanal 42’de Ali Ayata’nın ‘Konuşmaya Değer’ programında Doğu Türkistan’da Çin zulmü üzerinden yaşananlara dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaptığı değerlendirmelerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere karşı gösterdiği tavırdan ötürü teşekkür eden Uysal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e sert tepki gösterdi.

“Vicdanı olamaz’’

Perinçek’in Çin’i destekleyen ve Doğu Türkistanlıları terörist ilân eden tavrını sert dille eleştiren Uysal, “Doğu Türkistanlılar yerine Çin devletini haklı görecek bir kişinin vicdanı olamaz, Türk milletinin mensubu olamaz. O insanları terörist olarak gören tevil götürmez zırvalıktır” dedi.

Seyit Tümtürk’den teşekkür

Öte yandan Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, DP Genel Başkanı Uysal’ın bu sözlerinin yayınlandığı haberi tweet hesabından (@seyittumturk7) paylaşarak, “Perinçek’e de ağzının payını verebilecek siyasiler varmış. Teşekkürler DP Genel Başkanı Gültekin Uysal. Gültekin Uysal’dan Doğu Perinçek’e ’Doğu Türkistan’ yaylım ateşi!” diye yazdı.

Gültekin Uysal da (@DpGultekinUysal) “İtikad İmamımız Mâturîdi’nin ‘Zulme, adalettir demek,/ İnananı dinden çıkarır’ sözü ölçümüz! Doğu Türkistan’da yaşanan zûlmü onayan hiçbir kimse Müslüman Türk Milleti’nin vicdan dairesi içinde değildir! Yükselen Gök Bayrak asla inmeyecektir!” diyerek @seyittumturk7’ün mesajını paylaştı.

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Doğu Türkistan’a sahip çıkılsın

Çin zulmüne karşı yükselen itirazlar her geçen gün biraz daha artıyor. Çin’in İstanbul Başkonsolosuğu önünde dilekçe vermek için uzun süre bekleyen Doğu Türkistanlılar, Çin zulmünün durdurulması çağrısı yaptı. Uygurlar 18 gündür kayıp ailelerini bulmak için Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde buluştu.

Konsolosluk önünde yapılan eylemde yapılan konuşmalarda şu tesbitler dile getirildi:

Mirza Ahmet: Binlerce mazluma kapısını açan Türkiye Cumhuriyeti devletinden Doğu Türkistan’a da sahip çıkmasını istiyoruz. Siz kardeşlerimize güvendiğimiz için burada eylem yapıyoruz, sesimizi duyun ve zalim Çin’e sesimizi duyurun. İnsanlık adına bu zulme dur deyin!

Adem Özkose: Merkez medyanın burada olmaması acı bir olaydır. Buraya gelip destek olamıyorlarsa, hiç değilse Çin destekçilerini kanal kanal dolaştırmasınlar!

Hülya Şekerci: Az bir topluluk olarak burada yapmış olduğunuz eylem herşeyden değerlidir. Bizler de, inşallah kardeşleriniz olarak devamlı yanınızda olacağız.

Kenan Alpay: Türkiye’de Çin adına istihbarat çalışması yapan ajan, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi PKK ile aynı tutuyor!