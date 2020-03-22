'Bugüne kadar toplam 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamız vefat etti'

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin vefat ettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni ölümler gözlemlendiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti. Koca, şunları kaydetti: "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Koca, ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." AA

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