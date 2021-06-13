Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, müsilaj eylem planına ilişkin olarak, “Müsilaj eylem planlarına baktığınızda buram buram ihale kokuları geliyor. Birisi ‘Müsilajı tarımda kullanacağız, para bile kazanabiliriz’ diyor, öbürü ‘Kanal İstanbul’u açarsak sorun çözülür’ diyor. Bu zihniyet sonucu oluşturulan ‘eylem planı’ ile yeni yıkımlar ortaya çıkacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Kahraman, bugüne dek bilim insanlarının Marmara Denizi’ne dair yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirterek “Marmara Denizi’nin ‘koruma bölgesi’ ilân edilmesi şimdiye kadar korunmadığının itirafıdır. Ya bilmediklerinden ya da bilerek algı oluşturmak adına sorunu müsilajmış gibi gösteriyorlar. Müsilaj bir sonuç. Bu sonuç bugün müsilaj, yarın salgın hastalık, öbür gün balık ölümleri olarak çıkar” dedi.

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