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13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Çakırözer Meclis'e çağrıda bulundu: Yeni Asya’nın ilân ambargosu kaldırılmalı

13 Ağustos 2022, Cumartesi 00:12
Gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, gazetelere verilen toplamı yüzlerce günlük ilan kesme cezalarından doğan mağduriyetler giderilmesi, Yeni Asya ve Evrensel gazetelerinin ilan ambargolarının da kaldırılması gerektiğini söyledi.

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FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun gazetelere verdiği cezalarından doğan mağduriyetlerin giderilmesi için Meclis’te düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Basın İlan Kurumu’nun (BİK) gazetelere yönelik ilan kesme cezalarına ilişkin verdiği ‘hak ihlali’ kararına ilişkin görüşlerini açıklayan CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırgözer, “Meclis’in açılacağı ekim ayında konuya ilişkin düzenleme yapılması çağrısında bulundu. 

BİK İLANLARIN ADİL DAĞITILMASI İÇİN KURULMUŞTU 

Her ay açıkladıkları basın özgürlüğü raporların Basın İlan Kurumu’nun gazetelere haksız, hukuksuz ilan kesme cezalarının haber alma hakkımızı engellendiğini, basın özgürlüğünü tehdit ettiğini söylediğini belirten Çakırözer, “Resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu artık iktidarın sopasına dönüşmüş durumda. AYM’nin bu cezalara ilişkin verdiği hak ihlali kararına ilişkin açıkladığı gerekçeli kararı da bunu kanıtladı. AYM Meclis’ten kanuni düzenleme istedi. Meclis açılır açılmaz düzenleme yapılmalı ve BİK’in bu keyfi yetkisi sınırlandırılmalı” şeklinde konuştu. Çakırözer, BİK’in gazetelere verdiği haksız, hukuksuz ilan kesme cezalarından doğan mağduriyetlerin giderilmesi için AYM’nın ihlal kararı doğrultusunda gazetelere kesilen cezalar oranında ilan hakkı verilmesi çağrısında da bulundu. 

YENİ ASYA VE EVRENSEL 2 YILI AŞKIN SÜREDİR RESMÎ İLAN ALAMIYOR 

1961 yılında resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu’nun son yıllarda gazetelere yönelik haksız, hukuksuz cezaları nedeniyle artık ‘Basın İnfaz Kurumu’na dönüştüğünü söyleyen Çakırözer, “Özellikle gerçekleri yazan, iktidar ve iktidar yöneticilerine yönelik eleştirel haberlere tahammülü olmayan BİK iktidarın gazetelere üzerindeki sopası konumuna dönüştü. Evrensel Gazetesi, Yeni Asya Gazetesi 2 yılı aşkın süredir Basın İlan Kurumu’ndan ilan alamıyor” dedi. 

HÜKÜMETİ DESTEKLEYEN GAZELERE İLANLARIN YÜZDE 78’İ VERİLDİ 

BİK’in geçen yıl hükümeti destekleyen yayın yapan gazetelere yaklaşık yüzde 78’lik oranla 141 milyon 932 bin TL’nin üzerinde kamu kaynağı aktardığını da bildiren Utku Çakırözer, “Hükümeti eleştiren gazeteler resmi ilanla verilen kamu kaynağının sadece yaklaşık yüzde 22’sini alabildi. AYM kanuni düzenleme için kararı Meclis’e gönderiyor. Meclis açılır açılmaz yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Basın İnfaz Kurumu’na dönüşen BİK’in bu keyfi yetkisi sınırlandırılmalıdır” şeklinde konuştu. 

GAZETELERİN İLAN HAKLARI İADE EDİLMELİ 

AYM’nin ihlal karalar doğrultusunda gazetelere verilen ilan kesme cezaları nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında da bulanan Çakırözer, “AYM kararı doğrultusunda gazetelere bu haksız, hukuksuz yere kesilen ilan cezalarının meydana getirdiği mağduriyet de ortadan kaldırılmalıdır. Gazetelere uygulanan haksız, hukuksuz cezalar oranında gazetelere ilan hakkı verilmelidir. Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Korkusuz gazetelerine verilen toplamı yüzlerce günlük ilan kesme cezalarından doğan mağduriyetler giderilmeli, Evrensel Gazetesi ve Yeni Asya gazetelerinin ilan ambargoları da kaldırılmalıdır” ifadelerine yer verdi.  

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