Canikli, Rabia Naz’ın babasına dâvâ açtı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Twitter hesabı üzerinden Rabia Naz Vatan cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Canikli, “Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kızı Rabia Naz Vatan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili araştırmalarda bulunan ve hakkında soruşturma açılan baba Şaban Vatan’la ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi; (…) Bütün bunlara rağmen baba Şaban Vatan, şahsımla ilgili olarak sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti. Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim. Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”