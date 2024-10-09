“CİNNET” BOYUTUNA VARAN ŞİDDET OLAYLARINI ÖNLEMENİN ÇARESİ VİCDANLARI HAREKETE GEÇİRİP HUKUK SİSTEMİNİ İŞLER HALE GETİRMEK.

PSİKİYATRİ DERNEĞİNİN ÇAĞRISI

Türkiye Psikiyatri Derneği son dönemde yaşanan şiddet, cinayet ve “cinnet” olayları için yaptığı açıklamada şu görüşü dile getirdi: “Çözümün hedefinde hekimler ya da sağlık sistemi değil, toplumsal vicdanın ve hukuk sisteminin yeniden düzenlenmesini sağlayacak aşamalar olmalıdır.”

SUÇA İTEN SEBEPLER KALKMALI

“RUH sağlığının topyekûn ele alınabilmesi, tedavi ve önleyici müdahaleler için öncelikle suça eğilim oluşturan nedenlerin ortadan kalkması, damgalamaya ve ayrımcılığa karşı toplumsal eşitlik ve haklar mücadelesi içinde politikalar oluşturulması gerekmektedir.”

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Çare vicdan ve hukuk

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ (TPD), ŞİDDET OLAYLARINA İLİŞKİN, “ÇÖZÜMÜN HEDEFİNDE HEKİMLER YA DA SAĞLIK SİSTEMİ DEĞİL, TOPLUMSAL VİCDANIN VE HUKUK SİSTEMİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAYACAK AŞAMALAR OLMALIDIR” DEDİ.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), şiddet olaylarına ilişkin, “Toplumda göz önünde bulunan kişilerin olaylarla ilgili yaptıkları açıklamalarda kullandıkları ifadelerin hedef saptırmaya ve dolayısıyla çözümsüzlüğe katkıda bulunmaya neden olmaması gerektiği konusunda hatırlatma yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Dernek yönetim kurulunca yapılan açıklamada, son dönemlerde sokaklara taşan şiddet olaylarına tanık olmanın, her gün bir kadın ya da çocuğun uğradığı şiddet ile karşılaşmanın üzüntü verici ve kabul edilemez bir hal aldığı vurgulandı. Açıklamada sanki şiddetin toplumun ve gündelik yaşamın dışındaymış gibi algı oluşturacak şekilde, fail olmayı hastalıklarla gerekçelendirmenin, şiddeti meşrulaştırmayı doğuracağı ve yeni şiddet alanlarına neden olacağı belirtildi.

Suça eğilim ortadan kaldırılmalı

T24’ün haberine göre, durumun, İstanbul’da bir psikiyatri hastanesinin acil servisinde hekimlerin tehdit edilmesine kadar vardığı belirtilen açıklamada, “Çözümün hedefinde hekimler ya da sağlık sistemi değil, toplumsal vicdanın ve hukuk sisteminin yeniden düzenlenmesini sağlayacak aşamalar olmalıdır” değerlendirmesi yapıldı. Derneğin açıklamasında, “Ruh sağlığının topyekün ele alınabilmesi, tedaviden önleyici müdahalelere kadar sağlıklı bir toplum adına gereken eylemlerin düzenlenebilmesi için öncelikle toplumdaki suça eğilim oluşturan nedenlerin ortadan kalkması, Ruh Sağlığı Yasası taleplerinde vurguladığımız gibi damgalamaya ve ayrımcılığa karşı toplumsal eşitlik ve haklar mücadelesi içinde ulusal politikalar oluşturulması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi