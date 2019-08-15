Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mütabakatında detaylandırılması gereken konular olduğunu söyledi. Güvenli bölge için Trump'ın 20 mil sözü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacak" dedi.

Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mütabakatının detaylandırılması gerektiğini belirterek "ABD Başkanı Trump'ın 20 mil sözü var. Bölgeden YPG'nin çıkartılması gerekiyor. Burada amaç güvenli bölgeden YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır" dedi. ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağını belirten Çavuşoğlu, "Münbiçte böyle bir oyalamaya gittiler. ABD'nin oyalama sürecinin Türkiye tarafından kabul görmeyeceğini anlaması gerekiyor" diye konuştu. ABD ile F-35 gerginliğine ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programında resmi olarak çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

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