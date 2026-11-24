Vatandaşlar, artan gıda fiyatları ve geçim sıkıntısı sebebiyle sağlıklı beslenemediklerini belirtti.

Et ve süt ürünleri gibi temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlandıklarını anlatan vatandaşlar, alışveriş yaparken ihtiyaçlarının bir kısmını alabildiklerini söyledi.

Bir vatandaş, temel gıda ürünlerinin fiyatlarına dikkati çekerek, geçim sıkıntısını şöyle anlattı: “Ne ile besleneceğiz? Hayat şartları nedir? Etin kilosu 1000 lira, balın kilosu 700 lira, tereyağının kilosu 1500 lira, bir ekmek 17,5 lira. Normal iki odalı bir yerin kirası aylık 5 bin lira. Nasıl besleneceksin? Eti en son bayramda, komşular verirse yedim.” Bir başka vatandaş, “Beslenemiyoruz, yiyecek bir şey yok. Yemek yemek için para olacak, o para da bizde yok. Zenginler yer” dedi.

Osmaniye - Anka