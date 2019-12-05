Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Ordu’da Ceren Özdemir’in can verdiği saldırının ardından katil zanlısının daha önce de birçok suça karıştığının ortaya çıkması üzerine açıklamalarda bulundu.

Tutuklandı

Cezaevlerinin ıslah vazifesini görmediğini ifade eden Ay, “Bu örnek bizlere açıkça ve bir kez daha gösterdi ki, cezaevleri suçluları ıslah etmiyor. Cezasını çekerek özgürlüğüne kavuşan 3 suçludan biri aynı suçtan cezaevine tekrar giriyor. Farklı suçları işleyenlerle bu oranın daha fazla artacağını öngörüyoruz. Zaten cezaevlerinde yatan hükümlü sayısındaki artış da bunu destekler nitelikte. 2019’te 200 bin olan hükümlü sayısı bugün 300 bine dayanmış durumda” şeklinde konuştu. Ay, “Biz uyuşturucu ile mücadele için, uyuşturucu ve bağlı sebeplerden hüküm giyenlerin, bir daha bu zehre bulaşmamaları için, cezalarının bir bölümünü kurulmasını önerdiğimiz ıslah ve rehabilitasyon merkezlerinde geçirmelerini istemiştik. Ancak görülüyor ki bu sorun çok daha büyük. Biz başka acılar yaşanmasın istiyoruz. Cerenler ölmesin istiyoruz. Cezaevlerinde her alanda gerçek ve etkin bir ıslah mekanizması mutlak suretle oluşturulmalı” dedi.

Mücahit Ak – Yeni Asya