Cesur hakime Hesna Şener’i rahmetle anıyoruz

Hâkime Hesna Şener, 1903 Isparta, Senirkent doğumludur.

Bediüzzaman’ın talebelerinden Ali İhsan Tola’nın akrabasıdır. Senirkent’in ilk üniversite mezunu, ilk kadın hukukçusu, ilk kadın hâkimi olarak Senirkent’in “ilk”leri Hesna Şener’dir. Denizli Mahkemesi’nin beraat kararının altında imzası olan Hesna Şener, cesur bir hâkime hanım olarak Risale-i Nur tarihindeki yerini almıştır. Bediüzzaman, talebesi Ali İhsan Tola’ya “Ali İhsan, Hesna kızıma selâm söyle, ben onu manevî evlâtlığıma kabul ettim! Ben onun ismini gavsların, kutupların yanına yazdım, ona ben onlarla beraber duâ ediyorum. Erkekler korktu, ama o kendisini ortaya koyarak Kur’ân dâvâsına taraftar çıktı. Yarın mahşerde Kur’ân ona şefaatçi olacak!” demiştir.

Vicdanlı zatlara teşekkür ederiz

Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhika­sı’nda yer alan bir mektubunda Hesna Hanımı ismen zikrederek teşekkür eder: “Mahkemede zabıt kâtibi ve azadan Hesna Hanım ve sorgu hâkimi gibi vicdanlı zatlara teşekkür ederiz. Ve onları unutmayacağımı, bilhassa başta Müftü Osman, Hasan Feyzi olarak çok ehemmiyetli kardeşlerime selâmımızı ve minnettarlığımızı bildiriniz.” (Emirdağ Lâhikası, s. 96.) Hesna Hanım 22 Temmuz 1975 tarihinde rahmet-i Rahman’a kavuşmuş, Denizli Kabristanı’na defnedilmiştir. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde Hesna Şener’i rahmet duâlarıyla yâd ederiz.

İstanbul – Yeni Asya