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16 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Cesur kalem Eşref Edip’i rahmetle anıyoruz

16 Aralık 2019, Pazartesi 01:44
Bediüzzaman’ın “Maddî, manevî bir hakikî kardeşim, Nur’un bir hâmisi” dediği fikir adamı ve yazar Eşref Edip’i vefatının 48’inci yılında duâlarla anıyoruz. Eşref Edip, Hutuvat-ı Sitte’nin ilk naşiri olarak biliniyor.

II. Meşrûtiyetin ilânından sonra Sırat-ı Müstakim adlı haftalık dergiyle yayıncılığa başlayan ve Sebilürreşad’ın da sahibi olan Eşref Edip, uzun yıllar İslâm’a ve Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve tenkitlere yazılarıyla cevap vermeye çalışmıştır. Yayıncılık hayatında sıkıntılarla karşılaşan, sansür ve kapatmalara maruz kalan Eşref Edip, Bediüzzaman ve talebelerine karşı yapılan haksızlıkları eleştirerek onlara destek olmuş, yayınlarında kendilerine yer vermek suretiyle birçok kişi tarafından tanınmalarına vesile olmuştur. 1908 yılından itibaren Bediüzzaman Said Nursî ile tanışmış ve o tarihten sonra irtibatları devam etmiştir. Bediüzzaman bir mektubunda kendisi için, “maddî, manevî bir hakikî kardeşim ve meslektaşım” ifadelerine yer vermiştir. 15 Aralık 1971 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan Eşref Edip’i vefat yıl dönümü vesilesiyle rahmetle anıyoruz. Eşref Edip’in mezarı İstanbul, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ndedir.

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