Cezaevinde normalleşme yok

14 Ekim 2021, Perşembe 23:02
İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu yakınlarının anlatımlarına göre tutuklu ve hükümlülerin görüş ve sohbet hakları son genelgeye rağmen idare tarafından engelleniyor.
Pandemi gerekçesiyle cezaevlerinde yaşanan hak ihlâlleri, dışarıdaki normalleşme sürecine rağmen devam ediyor. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının aktarımlarına göre İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde görüşler genelge ile bir buçuk saate kadar çıkarılmasına rağmen cezaevi yönetimi fiilî olarak bir saat ile sınırlı tutuyor. Ayda bir olan açık görüş hakkına da halen izin verilmezken, kapalı görüşlerde 6 kişi olan görüşçü hakkı cezaevi yönetimi tarafından iki kişiye indiriliyor. Yine cezaevine dergi ve günlük yayın alınmazken, tutuklu ve hükümlülerinin kitap hakkının ise yalnızca 15 adet ile sınırlı tutulduğu belirtildi. Ayrıca dışardaki normalleşme sürecine rağmen tutuklu ve hükümlülerin birbirleri ile sohbet hakkı da engellenirken, “Kahrolsun emperyalizm” sloganı atan tutuklu ve hükümlülere 3 aya kadar görüş cezası verildiği kaydedildi.
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