CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP’NİN GEÇMİŞTE BAZI MESELELERDE KUSURLU VE KABAHATLİ POLİTİKALAR TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTEREK, ÖZELEŞTİRİDE BULUNDU

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI YANLIŞTI

Kılıçdaroğlu, partisinin başör-tüsü yasağı sırasında hatalı bir politi-ka takip ettiğini belirterek, “Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriye-ti’nin en temel meselesi haline getir-dik. Sana ne kardeşim ya, kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz” dedi.

BUNLARI AŞMALIYIZ

“Klâsİk siyasî anlayışın dışına çık-mamız lâzım. Bunları aşmak zorundayız” diyen CHP Lideri, “Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkânını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı” diye konuştu.

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CHP’den özeleştiri



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özeleştiride bulunarak, “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. biz başörtüsünü Türkiye’nin en temel meselesi haline getirdik” dedi.



Dünya Avşarlar Derneği’nin dördüncü kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Türkiye’de çok kusuru ve kabahati olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Var yani, gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim ya, kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkânını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı.

Suriyelilerin ne günahı var?

Diken’in haberine göre, farklı düşünen insanları dinlemek gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu “‘Neden Türkiye bu haldedir?’ demeli. Bunları yapmalıyız. Şu anda Ortadoğu’da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor? Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye’de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu’yu bir bataklığa çevirdi? Kim getirdi onları? Sorgulamamız lâzım. Klâsik siyasî anlayışın dışına çıkmamız lâzım. Bunları aşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişi yurdundan edildi

Suriye’de savaşın bitirilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Sonra da şunu diyeceğiz, Suriye’de savaşı bitirin kardeşim. Suriyelileri de kendi ülkelerine gönderin. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde çocuklar, kadınlar vefat eder, büyük insanlık dramı yaşanır. Suriye’de savaş var, birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silâhı veren Amerikalılar ve Ruslar. Bu oyuna İslâm dünyasının gelmemesi lâzım, ama maalesef bu oyuna geliyoruz. Maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan edildi ve maalesef binlerce çocuk, kadın, yaşlı vefat etti. Biz bu bölgeye huzuru getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansı’nı düzenlememizin sebebi de buydu. Memlekete huzur gelsin diye, komşuda yangın varsa yangının üzerine benzin bidonuyla değil yangını söndürmek için suyla gideceğiz. Bu mücadeleyi yapacağız, en büyük desteğimiz de sizlersiniz. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler inandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz.”