"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bu suistimale dur diyecek olan YSK'dır

16 Nisan 2019, Salı 20:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçimlere itirazlara ilişkin, "Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir." dedi.

Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz sürecine ilişkin, "Öyle gözüküyor ki bu da tıpkı geçersiz oyların sayımında olduğu gibi kanunun tanıdığı bir hakkın suistimali mahiyetinde bir itirazdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, partisinin olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye verdikten sonra yaptığı açıklamayı eleştiren Öztrak, "Ortaya karışık bir itiraz dilekçesi hazırlanmış. Bir sürü gerekçe var. Biri olmazsa diğeri, o olmazsa başka biri. 'Acaba bu işi bir yerinden tutturup da iptal ettirebilir miyiz' diye ciddi bir çaba içine girmişler. Bu amaçla YSK'nin vaktini alacaklar." dedi.

Öztrak, Yavuz'un sayım döküm çizelgelerinde usulsüzlük olduğu, mühürsüz ve imzasız sayım döküm çizelgeleri bulunduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Sayım döküm çizelgelerinin altında zaten ıslak imzalı tutanaklar var. Aslında bu usulsüzlüğe, bu sayım döküm çizelgeleri doldurulurken orada bulunan üyeleri itiraz etmeliydi. İtiraz etmemiş ama bunları düzelttiğimiz zaman sonuç değişiyor mu? Kaydırmalar falan dışında, çok farklı değil. Islak imzalı tutanakları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu usulsüzlüklerin sonuca müessir olabilecek nitelikte usulsüzlükler olmadığı izlenimi var." diye konuştu.

Yavuz'un "oyların tamamı yeniden sayılsaydı, bizim rakamlarımız gerçek olacaktı, seçim lehimize olacaktı" ifadesini hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Böyle şüphelerle 'Öyle böyle olacaktı' diyerek, delillendirilmemiş gerekçelerle seçimlerin iptalinin istenmesinin mümkün olmadığını artık biliyoruz. Islak imzalı tutanaklar var. AK Parti'nin elinde, bizdeki ıslak imzalı tutanaklardan farklı tutanaklar mı var? Bu olabilecek bir şey değil. Bizdeki ıslak imzalı tutanaklar ile onlardaki tutanaklar birbirlerinin aynı."

"BİRLEŞTİRME TUTANAKLARI ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA İMAMOĞLU'NA MAZBATA VERİLMESİ LAZIM"

Öztrak, birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi gerektiğini söyleyerek, "İstanbul'da birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra mutlaka Sayın İmamoğlu'na mazbatası verilmesi lazım. Maltepe'de çok az sayıda sandık kalmış, yarın birleştirme tutanakları ortaya çıkar. Yeniden sayımdan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi hem hukuken hem de vicdanen yapılması gerekendir." diye konuştu.

Öztrak, benzer itirazların tekrar tekrar YSK'nin önüne getirildiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir. YSK bizlerin 2014'te Ankara seçimleri ile ilgili sonuçlara yaptığımız itirazları reddetmişti. Bu gelen itirazların bizim getirdiklerimizden çok daha hafif olduğunu görüyoruz. Bu ülkede hukuk güvenliği ve öngörülebilirliği hala varsa YSK'nin vereceği karar aslında şimdiden bellidir. İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırmayız."

NTV

Etiketler: AKP, CHP, İstanbul, itiraz, YSK
Okunma Sayısı: 531
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.