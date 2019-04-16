CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bu suistimale dur diyecek olan YSK'dır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçimlere itirazlara ilişkin, "Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir." dedi.

Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz sürecine ilişkin, "Öyle gözüküyor ki bu da tıpkı geçersiz oyların sayımında olduğu gibi kanunun tanıdığı bir hakkın suistimali mahiyetinde bir itirazdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, partisinin olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye verdikten sonra yaptığı açıklamayı eleştiren Öztrak, "Ortaya karışık bir itiraz dilekçesi hazırlanmış. Bir sürü gerekçe var. Biri olmazsa diğeri, o olmazsa başka biri. 'Acaba bu işi bir yerinden tutturup da iptal ettirebilir miyiz' diye ciddi bir çaba içine girmişler. Bu amaçla YSK'nin vaktini alacaklar." dedi.

Öztrak, Yavuz'un sayım döküm çizelgelerinde usulsüzlük olduğu, mühürsüz ve imzasız sayım döküm çizelgeleri bulunduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Sayım döküm çizelgelerinin altında zaten ıslak imzalı tutanaklar var. Aslında bu usulsüzlüğe, bu sayım döküm çizelgeleri doldurulurken orada bulunan üyeleri itiraz etmeliydi. İtiraz etmemiş ama bunları düzelttiğimiz zaman sonuç değişiyor mu? Kaydırmalar falan dışında, çok farklı değil. Islak imzalı tutanakları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu usulsüzlüklerin sonuca müessir olabilecek nitelikte usulsüzlükler olmadığı izlenimi var." diye konuştu.

Yavuz'un "oyların tamamı yeniden sayılsaydı, bizim rakamlarımız gerçek olacaktı, seçim lehimize olacaktı" ifadesini hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Böyle şüphelerle 'Öyle böyle olacaktı' diyerek, delillendirilmemiş gerekçelerle seçimlerin iptalinin istenmesinin mümkün olmadığını artık biliyoruz. Islak imzalı tutanaklar var. AK Parti'nin elinde, bizdeki ıslak imzalı tutanaklardan farklı tutanaklar mı var? Bu olabilecek bir şey değil. Bizdeki ıslak imzalı tutanaklar ile onlardaki tutanaklar birbirlerinin aynı."

"BİRLEŞTİRME TUTANAKLARI ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA İMAMOĞLU'NA MAZBATA VERİLMESİ LAZIM"

Öztrak, birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi gerektiğini söyleyerek, "İstanbul'da birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra mutlaka Sayın İmamoğlu'na mazbatası verilmesi lazım. Maltepe'de çok az sayıda sandık kalmış, yarın birleştirme tutanakları ortaya çıkar. Yeniden sayımdan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi hem hukuken hem de vicdanen yapılması gerekendir." diye konuştu.

Öztrak, benzer itirazların tekrar tekrar YSK'nin önüne getirildiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir. YSK bizlerin 2014'te Ankara seçimleri ile ilgili sonuçlara yaptığımız itirazları reddetmişti. Bu gelen itirazların bizim getirdiklerimizden çok daha hafif olduğunu görüyoruz. Bu ülkede hukuk güvenliği ve öngörülebilirliği hala varsa YSK'nin vereceği karar aslında şimdiden bellidir. İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırmayız."