Çift maaş alan bürokratlara zam yapıldı.

Hazine Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç’ın, Petkim Yönetim Kurulu’ndan aldığı maaş 48 bin 400 liraya yükseldi. Petkim Petrokimya Holding AŞ’nin 2020 faaliyet yılı genel kurul toplantısı 17 Eylül’de gerçekleşirken yönetim kurulu üyelerinin aylık ücreti 44 bin TL’den 48 bin 400 TL’ye yükseldi. Kılınç’ın aylık geliri 62 bin liraya yükseldi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Petkim’in yönetim kurulunda üç AKP’li bağımsız üye yer alıyor. Üyelerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç. Yönetim kurulu üyeliği ücreti ile birlikte Kılınç’ın aylık geliri 61 bin 956 TL’ye yükseldi. Petkim yönetimindeki Kılınç, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunu. Üyelerden Mehmet Ceylan ise bir dönem Safranbolu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra AKP’den Karabük milletvekilliğine seçildi. İki dönem AKP’den milletvekilliği yapan Ceylan, şu an sadece Petkim’in Yönetim Kurulu üyesi. Diğer üye Mehmet Bostan da AKP’ye yakın isimlerden. Bir dönem Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bostan, bu görevi 2013 - 2018 yılları arasında yürüttü. Şu anda sadece Petkim Yönetim Kurulu üyesi.